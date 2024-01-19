أسود الرافدين يعطلون الكومبيوتر الياباني ويتأهلون لثمن نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
حقق المنتخب العراقي فوزًا ثميناً- الأول تاريخيًا- على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف،
في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية أمام 40 ألف مشجع، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا قطر 2023.
بهذا الفوز التاريخي، تصدر أسود الرافدين المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لثمن نهائي البطولة- على أقل تقدير- من أفضل أربع ثوالث.
العراق يفتتح التسجيل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/VgNg1S4VA3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024
وينتظر المنتخب العراقي لقاءه في الجولة الأخيرة أمام المنتخب الفيتنامي لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة.
سجل هدفي منتخب العراق اللاعب أيمن حسين في الدقيقتين 5، و45+2 من الشوط الأول، فيما قلص إندو النتيجة للمنتخب الياباني في الدقيقة 90+3.
أيمن حسين يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي في شباك المنتخب الياباني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_اليابان#AsianCup2023 pic.twitter.com/Mq6e6vchna
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024
واتارو إندو يسجل الهدف الأول للمنتخب الياباني في شباك المنتخب العراقي #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #العراق_اليابان#asiancup2023 pic.twitter.com/Ub8fmjMugz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024