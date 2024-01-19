الأولى الرياضة

أسود الرافدين يعطلون الكومبيوتر الياباني ويتأهلون لثمن نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time9 / رجب / 1445 هـ      19 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق المنتخب العراقي فوزًا ثميناً- الأول تاريخيًا- على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف،

في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية أمام 40 ألف مشجع، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا قطر 2023.

بهذا الفوز التاريخي، تصدر أسود الرافدين المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لثمن نهائي البطولة- على أقل تقدير- من أفضل أربع ثوالث.

وينتظر المنتخب العراقي لقاءه في الجولة الأخيرة أمام المنتخب الفيتنامي لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة.

سجل هدفي منتخب العراق اللاعب أيمن حسين في الدقيقتين 5، و45+2 من الشوط الأول، فيما قلص إندو النتيجة للمنتخب الياباني في الدقيقة 90+3.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *