44 مليار ريال تمويلات واردات

البلاد – الرياض

قدمت المصارف التجارية في المملكة تسهيلات تمويلية لواردات القطاع الخاص، بقيمة 44.18 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 40.105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2022م، بارتفاع نحو 10.2 %.

وشملت التسهيلات المقدمة 7 بنود متنوعة هي: (مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند “سلع أخرى” على أعلى قيمة بـ 21.56 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49 % تقريبًا من إجمالي التسهيلات.

وجاء بند “السيارات” ثانيًا بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27 % من الإجمالي، ثم بند “مواد البناء” بقيمة 4.12 مليار ريال، وبنسبة 9 % تقريبًا من الإجمالي، وحل رابعًا بند ” مواد غذائية” بقيمة 2.72 مليار ريال.