كأس ملك إسبانيا | برشلونة يتجاوز سالامانكا ويتأهل لربع النهائي

حجز برشلونة تذكرة عبوره إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي (2023-2024) بالانتصار خارج قواعده على سالامانكا بنتيجة (3-1) سهرة الخميس.

أمام 7 الآف مشجّع في ملعب (كامبو دي فوتبول ريينا سوفيا) الخاص بفريق سالامانكا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عند الدقيقة 31 عبر اللاعب ألفارو جوميز.

غير أن برشلونة انتفض وسجّل 3 أهداف عبر كل من، الإسباني فيران توريس في الدقيقة (45) والفرنسي خوليس كوندي (69) والإسباني أليخاندرو بالدي (73).

جدير بالذكر أن برشلونة، رافق كل من إشبيلية وجيرونا وأتليتك بيلباو وريال مايوركا وسيلتا فيغو وريال سوسيداد، إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

تُختتم لقاءات ثمن نهائي البطولة بقمة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لتحديد الفريق الثامن المتأهل إلى ربع النهائي في المسابقة.

شاهد أهداف برشلونة وسالامانكا 3-1

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