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طريقة عمل كبسة لحم الحاشي بقدر الضغط

نيفين عباسaccess_time8 / رجب / 1445 هـ      18 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة طهي لحم الحاشي بقدر الضغط

المقادير اللازمة
لحم حاشي
سمن
ورق غار
حب هيل
حبوب شمر
لومي
قرفة اعواد
خولنجان
قرون فلفل حار
قرنفل
حبوب كزبرة
2 ملعقة معجون طماطم
حبة طماطم مفرومة
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة ثوم
ملعقة كبيرة بهارات
ملح وفلفل
ماء مغلي
ارز بسمتي

طريقة العمل

في قدر الضغط يشوح البصل والثوم في السمن حتي يذبل البصل ويتحمر قليلاً
يضاف له البهارات والملح والفلفل وورق غار والهيل واللومي والقرفة والخولنجان والفلفل الحار والقرنفل وحبوب الكزبرة والشمر
تقلب التوابل حتي تظهر رائحتها
ثم يضاف لها لحم الحاشي ويقلب حتي يتغير لونه
يضاف له الطماطم المعجون والعصير ويقلب
يضاف له قليل من الماء المغلي
يضغط في القدر لمدة 20 دقيقة
ثم يرفع الغطاء بحذر
يضاف له الأرز مع ضبط كمية المرق ويمكن تزويده بماء مغلي حسب الإحتياج
يضغط مرة أخري حوالي 10 دقائق أو حتي نضج الأرز بحسب نوعه
يرفع الغطاء بحذر
ثم يقدم اللحم مع الأرز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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