طريقة عمل كبسة لحم الحاشي بقدر الضغط

وصفة طهي لحم الحاشي بقدر الضغط

المقادير اللازمة

لحم حاشي

سمن

ورق غار

حب هيل

حبوب شمر

لومي

قرفة اعواد

خولنجان

قرون فلفل حار

قرنفل

حبوب كزبرة

2 ملعقة معجون طماطم

حبة طماطم مفرومة

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم

ملعقة كبيرة بهارات

ملح وفلفل

ماء مغلي

ارز بسمتي

طريقة العمل

في قدر الضغط يشوح البصل والثوم في السمن حتي يذبل البصل ويتحمر قليلاً

يضاف له البهارات والملح والفلفل وورق غار والهيل واللومي والقرفة والخولنجان والفلفل الحار والقرنفل وحبوب الكزبرة والشمر

تقلب التوابل حتي تظهر رائحتها

ثم يضاف لها لحم الحاشي ويقلب حتي يتغير لونه

يضاف له الطماطم المعجون والعصير ويقلب

يضاف له قليل من الماء المغلي

يضغط في القدر لمدة 20 دقيقة

ثم يرفع الغطاء بحذر

يضاف له الأرز مع ضبط كمية المرق ويمكن تزويده بماء مغلي حسب الإحتياج

يضغط مرة أخري حوالي 10 دقائق أو حتي نضج الأرز بحسب نوعه

يرفع الغطاء بحذر

ثم يقدم اللحم مع الأرز