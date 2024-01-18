طريقة عمل باستا السي فود بالصلصة الإيطالية

وصفة لمحبي الأطباق البحرية

المقادير اللازمة

للسي فود

100 جرام جمبري منظف ومقشر

100 جرام كالماري

100 جرام بلح البحر المنقوع بالماء

للمكرونة والصلصة

مكرونة شرائط مسلوقة مع الإحتفاظ بكوب من ماء سلق المكرونة

4 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 حبة طماطم مفرومة

ملح وفلفل

زعتر واوريجانو وبردقوش وريحان وإكليل الجبل وبقدونس مجففين

بقدونس طازج مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة سكر

زبدة

طريقة العمل

يشوح في الزبدة الثوم والسكر

يضاف له الكالماري وبلح البحر ويقلب حتي ينضج

يضاف لهم الجمبري والاعشاب المجففة والملح والفلفل ومعجون الطماطم والطماطم المفرومة وماء سلق المكرونة ويترك حتي ينضج وتتسبك الصلصة

ترفع عن النار وتضاف لها المكرونة وتقلب

ثم ترش بالبقدونس وتقدم