المرأه صحة و عافية

طريقة عمل باستا السي فود بالصلصة الإيطالية

نيفين عباسaccess_time8 / رجب / 1445 هـ      18 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لمحبي الأطباق البحرية

المقادير اللازمة

للسي فود
100 جرام جمبري منظف ومقشر
100 جرام كالماري
100 جرام بلح البحر المنقوع بالماء

للمكرونة والصلصة
مكرونة شرائط مسلوقة مع الإحتفاظ بكوب من ماء سلق المكرونة
4 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 حبة طماطم مفرومة
ملح وفلفل
زعتر واوريجانو وبردقوش وريحان وإكليل الجبل وبقدونس مجففين
بقدونس طازج مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة سكر
زبدة

طريقة العمل

يشوح في الزبدة الثوم والسكر
يضاف له الكالماري وبلح البحر ويقلب حتي ينضج
يضاف لهم الجمبري والاعشاب المجففة والملح والفلفل ومعجون الطماطم والطماطم المفرومة وماء سلق المكرونة ويترك حتي ينضج وتتسبك الصلصة
ترفع عن النار وتضاف لها المكرونة وتقلب
ثم ترش بالبقدونس وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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