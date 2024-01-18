شراكة بين «كافد» و«سكاي» لتعزيز تجربة الحياة الحضرية.. مشروع نوعي في مجال المدن الذكية

البلاد – الرياض

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي” شراكتهما لتنفيذ مشروع جديد في مجال المدن الذكية، الذي من شأنه المساهمة في إحداث تحول نوعي في الحياة الحضرية في “كافد” ليكون نموذجًا لمشاريع المدن الذكية الأخرى في جميع أنحاء المملكة.

وقّع الاتفاقية كلٌ من جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، وعبد العزيز المعمر، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي”. ومن المقرر أن تتعاون الشركتان، المملوكتان بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في إطلاق حلول ذكية تساهم في تسهيل حركة المرور، وتطوير العمليات التشغيلية للتنقل؛ بهدف تحويل كافد إلى نموذج يُحتذى به في مشاريع المدن الذكية الأخرى في المملكة . وتتضمن هذه الحلول تنفيذ منصة إدارة حركة المرور الذكية (STM)؛ لتسهيل مراقبة التدفق المروري باتباع نهج يعتمد على البيانات، إذ توفر هذه المنصة وصولاً سهلاً إلى بيانات لحظية وتنبؤية حول حركة المرور، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة قاعدة الأساس لنظام تحليل بيانات ذكي. وفي الوقت ذاته، يشمل مشروع المدينة الذكية دمج منصة التنقل كخدمة (MaaS)، التي تستخدم أنماط تنقل المستخدمين للتنبؤ بخطط تطوير مستقبلية يُمكن الاستفادة منها في تحسين تجربة المستخدم النهائي؛ وذلك من خلال التعاون مع أبرز مقدمي خدمات النقل العام والخاص، إضافة إلى التكامل السلس مع الحلول الرقمية الأخرى في “كافد” بما يعود بالنفع على كل من الزوار والمقيمين والمستأجرين على حدٍ سواء.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي “كافد”: “في خضم التوجه العالمي المتنامي نحو حلول التنقل الذكي، يأتي هذا المخطط لمشروع المدينة الذكية ليُمثل حجر الأساس لتحقيق تطلعاتنا في بناء مدينة الـ 10 دقائق، التي تتميز بسهولة التنقل والأمان والاستدامة على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر إقبال مئات الآلاف من سكّان المناطق الحضرية على اختيار “كافد” كوجهتهم المفضلة للعيش والعمل والترفيه. إضافة إلى ذلك، فإن هذا التعاون المهم مع شركة “سكاي” يتماشى مع تحقيق طموحات المملكة في بناء 200 مدينة ذكية، وإطلاق العنان للابتكار والفرص القيّمة على المدى الطويل”.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز المعمر على أهمية هذه الشراكة في التسريع من وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “نحن متحمسون للغاية لتوحيد جهودنا مع “كافد”، والتي تعد أحد أكثر المشاريع الطموحة في المملكة، والتي تُعد محركاً هاماً لجهود النمو والتنوع الاقتصادي. من خلال خبراتنا، سنساهم في تمكين المركز بحلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على خدمة مجتمع “كافد” بما يساهم في تحقيق تحسينات هائلة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وتحسين جودة الحياة بشكل عام. ويمثل هذا المشروع خطوة جوهرية في رحلتنا لإثراء منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة في قطاع التقنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030″.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للمدينة الذكية لكافد، التي تسعى إلى دمج البنى التحتية الرئيسية وإدارتها بذكاء، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة. وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات عالمية؛ من خلال توفير وصول رقمي سهل إلى مجموعة متزايدة من خدمات “كافد”، يشمل ذلك تقديم منتجات مخصصة من خلال جمع وتحليل البيانات للمساهمة في مزيد من التحسينات التشغيلية.