شاهد | نيجيريا تهزم كوت ديفوار وتُعقّد المجموعة الأولى

انتصر منتخب نيجيريا على صاحب الأرض والضيافة كوت ديفوار (1-0) أمسية الخميس، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2023.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (الحسن واتارا) أمام حضور جماهيري غفير قارب 55 ألف مشجّع، وأدارها تحكيميًا الحكم الدولي الجزائري جمال غربال.

سجّل هدف الانتصار الوحيد لمنتخب نيجيريا، مدافع فريق باولك ثيسالونيكا اليوناني ويليام تروست إيكونج من ركلة جزاء انبرى لها عند الدقيقة 55.

بهذا الفوز يتصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة الأولى بـ4 نقاط بعد فوزه اليوم على غينيا بيساو (4-2) ويأتي نيجيريا وكوت ديفوار في المركزين الثاني والثالث.

في الجولة الأخيرة تصطدم كوت ديفوار بغينيا الاستوائية في اختبار صعب، وتواجه نيجيريا نظيرتها غينيا بيساو المتذيلة من دون نقاط، في مباراة سهلة والمتناول.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2023

1- غينيا الاستوائية (4 نقاط)

2- نيـــجــــيـريـا (3 نقاط)

3- كوت ديفوار (3 نقاط)

4- غينيا بيساو (0 نقاط)

شاهد هدف فوز نيجيريا على كوت ديفوار