الرياضة

شاهد.. غينيا الاستوائية تدك شباك غينيا بيساو برباعية في كأس أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time8 / رجب / 1445 هـ      18 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حقّقت غينيا الاستوائية فوزًا كبيرًا على غينيا بيساو 4-2 اليوم الخميس على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسوو (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46)، في حين سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان أوبيانغ خطأ في مرماه (37)، والبديل جوزيه كوريا (90+3).

بهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نيجيريا بـ 4 نقاط، ثم ساحل العاج (3 نقاط)، في حين بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.

وفي الجولة الثالثة المقررة في الـ22 من الشهر الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع ساحل العاج وغينيا بيساو مع نيجيريا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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