شاهد.. غينيا الاستوائية تدك شباك غينيا بيساو برباعية في كأس أفريقيا

محمود العوضي- جدة
حقّقت غينيا الاستوائية فوزًا كبيرًا على غينيا بيساو 4-2 اليوم الخميس على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.
ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسوو (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46)، في حين سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان أوبيانغ خطأ في مرماه (37)، والبديل جوزيه كوريا (90+3).
بهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نيجيريا بـ 4 نقاط، ثم ساحل العاج (3 نقاط)، في حين بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.
وفي الجولة الثالثة المقررة في الـ22 من الشهر الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع ساحل العاج وغينيا بيساو مع نيجيريا.
غينيا الاستوائية تحقق فوزاً كبيراً على غينيا بيساو
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/srdgUopjkM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024