شاهد | الكونغو تفرض التعادل على زامبيا في كأس إفريقيا

تعادل منتخبا زامبيا والكونغو الديمقراطية سهرة الأربعاء بنتيجة (1-1) في مستهل مباريات المنتخبين في نهائيات مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.



دارت أحداث المباراة في ملعب (لوران بوكو) بمدينة سان دوني جنوبي كوت ديفوار في حضور جماهيري متوسط، بصافرة الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسما.

لاعب وسط النجم الأحمر الصربي، كينجز كانجوا افتتح التسجيل لزامبيا في الدقيقة 23، ورد عليه مهاجم برينتفورد الإنجليزي يوان ويسا بهدف التعادل بالدقيقة 27.

بتلك النتيجة يتصدّر منتخب المغرب المجموعة السادسة من البطولة بعد فوزه الكاسح على تنزانيا 3-0، ثم الكونغو الديمقراطية وزامبيا بنقطة واحدة لكل منهما.

شاهد أهداف الكونغو الديمقراطية وزامبيا 1-1