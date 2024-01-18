بنزيمة وقرار “حاسم” حيال مستقبله مع الاتحاد

حسم المهاجم المخضرم كريم بنزيمة (36 عامًا) مستقبله مع فريق الاتحاد السعودي، حسب مصادر يومية ليكيب (L’Equipe) الفرنسية الصادرة اليوم الخميس.

وذكرت ليكيب أن بنزيمة اتخذ قراره بالبقاء مع الاتحاد واستكمال الموسم الحالي (2023-2024) معه بعد أن شهدت الفترة الأخيرة توترًا في العلاقات بينهما.

يغيب بنزيمة عند تدريبال نادي الاتحاد منذ 3 أسابيع تقريبًا وبالتحديد منذ الخسارة في الكلاسيكو أمام النصر (2-5) في قمّة الجولة 17 من الدوري السعودي.

تلقى بنزيمة عروضًا أوروبية مع فتح باب الانتقالات الشتوي الحالي 2024، أبرزها من الدوريين الإنجليزي والإسباني، غير أن اللاعب أغلق مسألة الرحيل.

يقضي اللاعب الجزائري الأبوين موسمه الأول على الإطلاق مع الاتحاد، حيث وفد إليه من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي 2023 في صفقة مجانية، وقد تمكّن من تسجيل 12 هدفًا في كل البطولات بقميص (النمور) فضلًا عن تقديم 5 تمريرات حاسمة من أصل 20 مباراة.

شاهد كل أهداف بنزيمة مع الاتحاد السعودي