الرياضة اليوم الخميس .. ختام النسخة الأولى من بطولة مهد الدولية لكرة القدم

الرياض – هاني البشر

تختتم اليوم الخميس منافسات النسخة الأولى من بطولة مهد الدولية لكرة القدم، والتي نظمتها أكاديمية مهد الرياضية على الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” في جدة، وذلك بمشاركة اكثر من 145 لاعب يمثلون ثماني فرق من مواليد 2008/2009 من ستة أندية عريقة، وأكاديميتين عالميتين. ويلتقي فريقا يوفنتوس الإيطالي، ورويال أنتويرب البلجيكي في المباراة النهائية على المركز الأول وكأس البطولة، فيما يتنافس فريقا كاشيوا ريسول الياباني، وسلافيا براغ التشيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة. كما ستمنح اللجنة المنظمة في اليوم الختامي أربعة من نجوم البطولة بجوائز: أفضل تصدي حارس، ⁠أفضل تصرف دفاعي، ⁠أفضل صناعة لاعب، وهداف البطولة. وكانت مواجهات (الأربعاء) اليوم الخامس في البطولة، قد شهدت حصول فريق أكاديمية مهد الرياضية على المركز الخامس، وأكاديمية أترام دي فيسير الغاني على المركز السادس، حيث فاز الأول على الثاني 1/0. كما حقق بي إس في آيندهوفن الهولندي المركز السابع، وتونتي الهولندي المركز الثامن بعد فوز الأول على الثاني 3/0. وتهدف الأكاديمية من خلال هذه البطولة إلى صقل وتطوير الموهبة والتعرف على آخر ما توصلت إليه الأكاديميات والفرق العالمية في تطوير مواهب الفئات السنية إضافةً إلى ذلك إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج معايشة من إدارة الفرق الفنية والإدارية بهدف تطوير الكوادر السعودية.