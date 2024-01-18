” العبود وكمارا” يعززان صفوف الاتفاق بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

الدمام- البلاد
وقعت إدارة نادي الاتفاق مع لاعب وسط الاتحاد عبد الرحمن العبود عقد انتقاله لدعم خط وسط الاتفاق ؛ وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24.
وجرت مراسم التوقيع امس الأربعاء في مقر بعثة الاتفاق بأبو ظبي بحضور الرئيس التنفيذي حمد بن عبد الله المطوع .
الجدير بالذكر، أن العبود تدرج بنادي الاتفاق حتى برز في الفريق الأول، ثم انتقل إلى الاتحاد في موسم 2019م؛ حيث ساهم في تحقيق الاتحاد بطولة دوري روشن السعودي ، وكذلك بطولة السوبر السعودي بموسم 2022/23.
كما وقعت إدارة نادي الاتفاق مع مهاجم الاتحاد هارون كمارا عقد انتقاله لدعم خط هجوم فارس الدهناء ؛ وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24.
جرت مراسم التوقيع أمس الأربعاء في مقر معسكر بعثة الاتفاق بأبو ظبي بحضور الرئيس التنفيذي حمد بن عبد الله المطوع .
الجدير بالذكر أن هارون كمارا مواليد 1998م لعب في القادسية، ثم انتقل إلى الاتحاد في موسم 2019م؛ حيث ساهم في تحقيق الاتحاد بطولة دوري روشن السعودي، وكذلك بطولة السوبر السعودي بموسم 2022/23.
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