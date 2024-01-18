الشنقيطي يعزز صفوف أحد

الدمام- البلاد
اتفقت إدارة نادي العدالة مع إدارة نادي أحد على بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب وليد الشنقيطي، وقدمت شكرها وتقديرها للاعب على ما قدمه وبذله خلال الفترة الماضية مع الفريق، وتمنت له التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة.
وثمن اللاعب وقفة إدارة نادي العدالة، وشكرها على حسن تعاونها ووقفتها معه طوال فترة تواجده في العدالة، متمنيًا التوفيق مع فريق أحد، وتقديم المستوى المأمول منه، وتحقيق النتائج المرجوة والطموحات المشتركة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م