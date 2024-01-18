” السعودية ودادان” يتألقان في افتتاح بولو الصحراء

استهل فريق “السعودية” للبولو، مشواره في بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء التي انطلقت الأربعاء في قرية الفرسان العلا بنسختها الثالثة، بفوز على فريق ساب بنتيجة 3/8، تألق خلالها النجم العالمي في لعبة البولو، أدولفو كامبياسو لاعب السعودية، إلى جانب سايو دانتانا وميليسا جانزي، في الوقت الذي ضم الفريق كلا من ديفيد ستيرلينغ وأليساندرو بارنابا وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل.
وفي المباراة الثانية، تفوق فريق دادان على فريق العلا بنتيجة 6/8 وخاضت المباراة ميا كامبياسو إلى جانب ناتشو فيغيراس وصاحب السمو يوجين كارل أوتينجن والرستين ضمن فريق دادان، فيما ضم فريق العلا بوروتو كامبياسو ونيكي سين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن منصور بن ناصر آل سعود.
وقال كامبياسو لاعب فريق السعودية : “لقد كان الأمر رائعاً هناك، وكانت مباراة ممتعة حقاً. فالخيول في حالة ممتازة والميدان أفضل من أي وقت مضى.
وتطرق كامبياسو للتطور التصاعدي للبطولة وقال: “ثمة المزيد من التحسينات منذ النسخة الأخيرة. فالملعب جيد جداً الآن بحيث يمكن لعب البولو بشكل أقوى وأسرع. وهناك أيضاً المزيد من الفرق، إذ تضاعف العدد وكذلك معايير المشاركة. فأفضل اللاعبين موجودون هنا، ونحن نحرص على المنافسة عالية المستوى. أمر رائع أن أشارك من جديد.”
من جهته، أكد فيصل بن دويس، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو، أن البطولة منذ بدايتها شهدت اثارة ومستوى فنيا عاليا، وهو ما سيزيد من قوة المباريات الأخرى.
واوضح ان الاتحاد السعودي للبولو يفخر بمثل هذه البطولات، التي تحمل معنى كبيرا عبر مجتمعاتنا المحلية، ما يعزز المشاركة وإلهام الأجيال الشابة، بما يتماشى مع روابط المملكة الدائمة بالفروسية والرياضات التراثية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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