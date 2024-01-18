الاتفاق ينهي عقد هندرسون بشكل ودي

الدمام- البلاد

أعلن نادي الاتفاق من دوري روشن السعودي وجوردان هندرسون اليوم عن اتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب مع النادي بشكل فوري. جاء هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودي.

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس النادي، سامر المسحل: “أولًا، يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا. يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان”.

وأضاف جوردان هندرسون: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة، وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله، والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.

وشدد رئيس النادي، سامر المسحل، على أن هذا الدوري صعب للغاية وأداء الفريق الذي يتوقعه النادي في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد، يتطلب تضافر جهود الجميع ووقوفهم خلف الفريق وتقديم أداء جماعي مميز من كامل العناصر من لاعبين وإداريين وفنيين. ويتطلع النادي إلى استعادة الزخم بدايةً من معسكر الفريق الشتوي في دولة الإمارات.

ويسعى الاتفاق لتحقيق أهدافه قصيرة المدى خلال موسم 2023 – 2024، إلى جانب العمل على إحداث تحوّل شامل في واقع النادي، كجزءٍ من مشروعٍ طويل الأمد ينتهجه النادي.