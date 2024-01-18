افتتاح عيادات «النهدي كير» في المدينة المنورة

البلاد – المدينة المنورة

بعد شهرين من افتتاح عياداتها في العاصمة المقدسة، تواصل شركة النهدي الطبية توسعها بافتتاح عياداتها السابعة ضمن عيادات “النهدي كير” تعزيزاً للرعاية الصحية الأولية لخدمة ضيوف الرحمن، ويأتي ذلك ضمن خطط الشركة التوسعية وحرصها على إتاحة منظومة الخدمات الصحية المتكاملة الخاصة بها لسكان المدينة المنورة ولضيوف الرحمن الزائرين لمدينة رسول الله صلى الله عيه وسلم من أرجاء العالم وإضافة النبضات إلى حياتهم. وقال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: نسعد بأن نبدأ عامنا الجديد بخطوة توسعية استراتيجية بافتتاح الفرع السابع لعيادات “النهدي كير” في المدينة المنورة لتقديم خدمات رعاية صحية أولية بمعايير جودة متميزة، حيث نحرص أن تساهم عيادتنا الجديدة في المدينة المنورة إلى جانب عياداتنا في مكة المكرمة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين طوال فترة تواجدهم في المملكة، حيث سيتمكنون من الاستفادة من خدمات الاستشارات الطبية المتخصصة عن بُعد فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية في أي وقت وأي مكان، إلى جانب الحصول على الخدمات الصحية حضورياً أثناء زيارتهم إلى عيادات “النهدي كير” مما سيساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وتقع عيادات “النهدي كير” في المدينة المنورة على مقربة من المسجد النبوي الشريف ومحطة قطار الحرمين السريع في مدة لا تتجاوز ربع ساعة، وتقدم خدماتها للطوارئ على مدار اليوم، بينما تتضمن 20 عيادة تخصصية، منها طب الأطفال، وأمراض النساء، والجلدية، وطب الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسرة، وعيادة الباطنية، وعيادة البصريات، وتقويم العظام وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة، وقد تم تجهيز عيادات “النهدي كير” بأفضل الأجهزة والتقنيات كأجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الليزر، والأجهزة البصرية، إلى جانب أجهزة التسجيل الذاتي والتقنيات المتطورة التي ترتقي بتجربة الضيف وتمنحه الرعاية الصحية بأفضل المعايير العالمية.