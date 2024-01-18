إعلان المشاركين في برنامج «إقامة العلا الفنية»

البلاد – ياسر خليل

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أسماء المشاركين في النسخة القادمة من برنامجها للإقامة الفنية، الذي يأتي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFalula).

ويتضمن الموسم الجديد، الذي سيستمر طوال العام الحالي 2024م، ستة برامج، خُصِّصت خمسة منها للإقامة الفنية، بينما خُصِّص البرنامج السادس لرابطة الخريجين، وتشمل هذه البرامج، إقامة العلا للفن التشكيلي، وإقامة العلا للتصميم، وإقامة العلا للفنون وعلم النبات والزراعة وتنسيق الحدائق، وإقامة العلا للتراث والابتكار، والإقامات طويلة المدة.

ويشارك فنانون ومصممون من جميع أنحاء العالم، في برنامج إقامة العلا الفنية، ويُعد البرنامج فرصة لتشجيع الفنانين والمبدعين في مجالات مختلفة على استكشاف إمكانات العلا، كما يأتي في إطار تعزيز مكانتها، باعتبارها مركزًا عالميًا للعقول المبدعة، ووجهة لبرامج الإقامة الفنية.