أمير الشرقية يدشن الهوية البصرية والخطة التشغيلية لجمعية “أفلاذ”

الأحساء : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, أمين جمعية أفلاذ لتنمية الطفل الدكتور أحمد البوعلي، ورئيس الجمعية المهندس منصور العفالق، وأعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي، وذلك بقصر البندرية في المحافظة.

وخلال الاستقبال دشن سمو أمير الشرقية الهوية البصرية والخطة التشغيلية للجمعية 2024 – 2028 والموقع الإلكتروني؛ الذي يهدف إلى أتمتة وتعزيز العمل التقني للجمعية؛ كما دشن مبادرة جيل أخضر.

من جانبه، قدم المهندس العفالق الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية لما قدمه من دعم وتمكين للجمعية.

ثم استمع سموه لشرح من الدكتور البوعلي، عن تفاصيل الموقع المشتمل على الرؤية والأهداف والرسالة للجمعية والخطة التشغيلية، إضافة إلى مبادرة “جيل أخضر” التي تهدف إلى توعية الأطفال وأسرهم وحثهم على حماية البيئة وأن تكون البيئة خالية من التلوث وستكون نطاق هذه المبادرة على مستوى المنطقة الشرقية، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم وتحفيزه وتشجيعه لجميع المبادرات والأعمال التي تقدمها الجمعية.