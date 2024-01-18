أستراليا تتغلب على سوريا وتبلغ ثمن نهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
ضمن المنتخب الأسترالي بلوغ دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تقام في قطر حاليًا، بعد فوزه على منتخب سوريا 1-0 اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
سجل جاكسون ايرفاين هدف الفوز للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 60، ليصبح منتخب أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.
والفوز هو الثاني لأستراليا بعد تغلبها على الهند 2-0 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت على الأقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلبًا.
وتضمّ المجموعة أيضا منتخبي أوزبكستان والهند اللذين يلتقيان اليوم على استاد أحمد بن علي (الريان).
أستراليا تتغلّب على سوريا بصعوبة وتبلغ ثمن النهائي
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #سوريا_استراليا#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/QVscgmqFfi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024