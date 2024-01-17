مجموعة IHG توسع محفظتها الفاخرة بفندق إنديغو أبها

البلاد – أبها

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعاتIHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن توقيع إتفاقية امتياز لإطلاق “فندق إنديغو أبها”، الفندق البوتيك الجديد الذي جرى بناؤه حديثاً، بالتعاون مع شركة الفردوس أبها القابضة وتحت إدارة شركة ألف للضيافة. وتُشكل هذه الخطوة الإستراتيجية، دلالة واضحة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بتوسيع نطاق محفظتها من مجموعة الفنادق الفاخرة وأسلوب الحياة الى جانب الإرتقاء بعروض الضيافة بهدف تلبية احتياجات القطاع السياحي المتنامي في المملكة.

يُشكل فندق إنديغو، العلامة التجارية العالمية، جزءاً من محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG للفخامة وأسلوب الحياة، الذي يحتفي بإعادة اكتشاف بعض الضواحي والمناطق والأحياء الأكثر إلهامًا وثراءً ثقافيًا في جميع أنحاء العالم. عند الإقامة في أحد فنادق إنديغو، لا يمكن اختصار الإقامة باعتبارها زيارة عابرة، بل من شأنها أن تحقق متعة مطلقة بطبيعة المكان، والعودة إلى المنزل مع الكثير من الذكريات التي تجسد أسعد اللحظات. مع 278 فندقًا حول العالم، ينقل كل فندق من سلسلة فنادق إنديغو، بصمة وثقافة الحي، كما الأنماط الشعبية في الطعام والشراب والتصميم، ما يساهم في تحقيق أجواء دافئة وحيوية.ومن المقرر أن يفتح فندق إنديغو أبها، أبوابه في ديسمبر 2025، وسيضم 110 غرفة فندقية، ليقدم للضيوف تجربة فريدة ومميزة في قلب شبه الجزيرة العربية. إلى جانب الاستلهام من محيطه في كل خطوة من رحلة ضيوفه، والتي من شأنها أن تُشكل إضافة قيّمة إلى تجربتهم، سيضم الفندق مجموعة من المرافق المتميزة، بما في ذلك مطعم وردهة خاصة لتناول القهوة وقاعات خاصة بالاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وأيضاً صالة لياقة بدنية، ما يوفر مزيجاً من الراحة والطابع الأصيل في وجهة غنية ثقافياً ومذهلة بشكل سلسل وتلقائي. وقال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر: تتمتع أبها بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة العربية السعودية، وتقع على أعلى القمم، حيث تتعانق المغامرة والاسترخاء في تناغم تام. من خلال محفظتها الحالية من الفنادق المحلية، أدركنا وجود فرصة لتقديم تجارب الضيافة المميزة لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG داخل هذه المدينة الخلابة. ويسعدنا إطلاق فندق إنديغو أبها، بالشراكة مع شركة الفردوس أبها القابضة وتحت إدارة ألف للضيافة، الذي سيوفر إقامة فاخرة استثنائية للضيوف المحليين والعالميين. وتتناغم مهمة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، مع استراتيجية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف المساهمة بنشاط في التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة في المنطقة الجنوبية. ونسعى في إطار طموحات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لدعم المشهد السياحي المتنامي في المملكة العربية السعودية، إلى لعب دور رئيسي في دعم جهود المملكة التي تهدف الى جذب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً إلى منطقة عسير بحلول عام 2030م.

وقال مالك وممثل شركة الفردوس أبها القابضة عائض ناصر القحطاني: يشرفنا الشراكة مع إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم لافتتاح فندق إنديغو أبها. يمثل هذا التعاون إنجازاً بارزاً لشركة الفردوس أبها القابضة، حيث نتوقع أن يكون له تأثير جذري على قطاع الضيافة في أبها. ومن خلال خبرة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية والمحلية، نحن على ثقة من أن فندق إنديغو سيعيد تعريف وصياغة عروض الضيافة في أبها. ونتطلع إلى استقبال الزوار في هذه الوجهة الاستثنائية بحلول عام 2025م.

من جهته، قال نائب رئيس شركة ألف للضيافة في المملكة طارق دويدار: يسعدنا أن يتم تكليفنا بإدارة فندق إنديغو أبها. يمثل هذا الفندق أول عقار في محفظتنا في المملكة، ويُشكل إضافة مذهلة إلى المدينة، ويؤكد على تفانينا المستمر تجاه المملكة. ونحن نتطلع بشغف إلى افتتاح الفندق في عام 2025م.

وتُصنف أبها كوجهة صيفية رئيسية للمسافرين المحليين والعالميين في المملكة، وتُعتبر أحد المدن الرئيسة ضمن رؤية السعودية 2030، وتتميز حالياً بمجموعة متنوعة من الفنادق المحلية والعالمية. ويجسد استحداث فندق إنديغو في أبها، التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHGبتقديم تجربة الضيافة المخصصة، ما يعد بتوفير مستوى لا مثيل له من التميز والإقامة الفندقية على مستوى عالمي للمسافرين، وبالتالي إرساء معيار جديد للضيافة. يقع فندق إنديغو أبها على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة خميس مشيط ومطار أبها، وهو يضمن إمكانية الوصول السلس والراحة للسياح بشكل مثالي.