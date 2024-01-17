شاهد | أهداف المغرب وتنزانيا 3-0 في كأس أمم أفريقيا

انتصر منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة أمسية الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من مجموعات مسابقة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وحقق منتخب (أسود الأطلس) أول انتصار عربي في البطولة بعد تعادل مصر والجزائر أمام موزمبيق وأنغولا، وهزيمة موريتانيا أمام السنغال، وخسارة تونس المفاجئة أمام منتخب ناميبيا.

أهداف المغرب وتنزانيا بدأها مدافع الشباب السعودي رومان سايس في الدقيقة 30، بعدما تابع ركلة حرة مباشرة من تنفيذ الجناح المخضرم حكيم زياش.

أهداف المغرب وتنزانيا تواصلت في نهاية المباراة، عندما سجّل عز الدين أوناحي الهدف الثاني للمغاربة بالدقيقة 77، ثم يوسف النصيري في الدقيقة 80.

يخوض منتخب المغرب مباراة الجولة الثانية في المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 21 يناير الحالي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

أهداف المغرب وتنزانيا 3-0 في كأس أمم أفريقيا