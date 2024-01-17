دليل الابتكار التجاري لرواد الأعمال

البلاد – الرياض

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دليل تأسيس مراكز الابتكار التجاري، وذلك خلال لقاء مراكز الابتكار التجاري الذي نظمته في مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”.

ويهدف الدليل إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في فهم الخطوات اللازمة لإنشاء مراكز الابتكار، لما لها من أهمية في زيادة رأس مال الشركات الناشئة وتحفيز المبدعين للاستثمار في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم منتجات وحلول ابتكارية تسهم في حل بعض التحديات التي قد تواجه المستفيدين.

ويتضمن الدليل مجموعة من قصص النجاح للجهات المحلية والعالمية في مجال إنشاء مراكز الابتكار، التي أسهمت في تأسيس الشركات الناشئة ودخولها إلى السوق، مما يسهم في خلق وظائف جديدة في السوق، من خلال توفير الأدوات والتقنيات اللازمة، والتدريب والتطوير وتقديم الاستشارات والإرشاد.

ويمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة زيارة موقع بوابة منظومة الابتكار التجاري الوطنية “فكرة”.