تعزيز البيئة القانونية للنشاط الاقتصادي

البلاد – الرياض

اختتم ملتقي القيادات القانونية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون القانونية أعماله أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة العديد من القانونيين والمختصين والمهتمين.

وناقشت جلسات الملتقى على مدى يومين، عددا من المحاور التي طرحت ضمن محاور جلسات الملتقي، كما أبدى المشاركون عدداً من المقترحات في الجانب المتعلق بتحقيق التواصل بين القانونيين في القطاعين العام والخاص وبما يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق مسارات رؤية السعودية 2030.



وأوضح أمين عام غرفة الرياض ناصر أبوحيمد، أن ما طرح في الملتقي من مقترحات حول الموضوعات التي تناولها ستسهم في تعزيز البيئة القانونية من خلال مبادرات تواكب النمو وبما يعزز الاستثمارات القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثماري، مفيداً أن الملتقى أتاح فرصة التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل ما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية ضمن رؤية المملكة.