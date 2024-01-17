تعاون مع ماليزيا في مكافحة الفساد

البلاد – الرياض

وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وحكومة ماليزيا ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.

ومثّل المملكة في توقيع المذكرة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن الجانب الماليزي معالي رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد تان سري عزام باكي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها. يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة معالي رئيس المفوضين لهيئة مكافحة الفساد الماليزية لمعالي رئيس “نزاهة”، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة جرائم الفساد.