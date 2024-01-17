الرياضة

في كأس آسيا.. التعادل السلبي يخيم على مواجهة لبنان والصين

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1445 هـ      17 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل السلبي على مباراة لبنان والصين، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة آسيا 2023 في كرة القدم.

بهذا التعادل، رفع المنتخب الصيني رصيده الى نقطتين من لقاءين، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم ذاته.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *