في كأس آسيا.. التعادل السلبي يخيم على مواجهة لبنان والصين

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل السلبي على مباراة لبنان والصين، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة آسيا 2023 في كرة القدم.
بهذا التعادل، رفع المنتخب الصيني رصيده الى نقطتين من لقاءين، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.
وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم ذاته.
منتخب لبنان يتعادل سلباً مع نظيره الصيني
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #لبنان_الصين#AsianCup2023 pic.twitter.com/L7aWRsD99p
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024