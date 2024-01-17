أكدت إنجازات الرؤية السعودية.. الأميرة ريما بنت بندر: مشاركة المملكة في دافوس تنطلق من دورها الريادي

دافوس – واس

أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على اختيارها ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت رئاسة سمو وزير الخارجية.

وأكدت في تصريح أن مشاركة المملكة في منتدى دافوس لهذا العام تأتي من منطلق مكانتها ودورها الريادي في الساحة العالمية وعلى جميع الأصعدة.

وقالت سمو الأميرة ريما: إن المملكة حققت في ظل رؤية رؤيتها 2030، إنجازات في مختلف المحافل الدولية، ورسمت نهجاً جديداً لسياستها الخارجية، وانعكس دورها الريادي في المنطقة والعالم.

وتطلعت سموها للإسهام في نجاح مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، من خلال مناقشة الرؤى وتبادل الأفكار في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها العالم، والاستفادة من التجارب والدروس عبر ما حققته المملكة من إنجازات في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والمناخية، والتقنية والابتكارية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها المملكة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030، التي باتت تجني ثمارها.

تعاون وشراكات

وفي إطار مشاركة الوفد السعودي في منتدى دافوس، ناقش معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في سويسرا، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان، تعزيز التعاون والشمولية الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وتحفيز الشراكات والتعاون الدولي ومبادرات ربط العالم غير المتصل لتمكين الإنسان وحماية الكوكب.

وأكد الاجتماع الذي ينعقد ضمن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، على أهمية توسيع الشراكة لنمو الاقتصاد الرقمي واغتنام فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية المهارات الرقمية الوطنية، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية.

كما اجتمع المهندس عبدالله السواحه، بعدد من قادة كبرى الشركات التقنية والابتكارية العالمية بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، لتطوير الحلول والتقنيات في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الناشئة وتوطين المحتوى الرقمي. وناقش معالي الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة scale ألكسندر وانغ، أهمية توسيع الشراكة وتبادل الخبرات وتشجيع الفرص الاستثمارية والمبادرات المشتركة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، وممكنات العمل الريادي في المملكة. من جهة أخرى، اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع الرئيس التنفيذي لشركة ericsson بوريه إيكهولم، لمناقشة الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والسادس وتقنيات البنية التحتية الرقمية لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.