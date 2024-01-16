منتخب بوركينا فاسو يصعق ” المرابطين” بجزائية قاتلة

نجح منتخب بوركينا فاسو في انتزاع فوز قاتل من أمام المنتخب الموريتاني، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب السلام

الذي يتسع

إلى 25 ألف مُشجع

بمدينة بواكي، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام منافساتها حاليًا في ساحل العاج.