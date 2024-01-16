منتخب بوركينا فاسو يصعق ” المرابطين” بجزائية قاتلة

محمود العوضي- جدة
نجح منتخب بوركينا فاسو في انتزاع فوز قاتل من أمام المنتخب الموريتاني، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب السلام الذي يتسع إلى 25 ألف مُشجع بمدينة بواكي، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام منافساتها حاليًا في ساحل العاج.
سجل هدف الخيول البوركينية اللاعب بيرتراند تراوري في الدقيقة 90+5 من اللقاء، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم المغربي المغربي جلال جيد، بعد الرجوع لتقنية الفار؛ ليحصد منتخب بوركينا فاسو أول 3 نقاط بالمجموعة.
هذا الفوز أشعل المجموعة الرابعة، بعد تعادل الجزائر وأنجولا في الجولة الأولى.
ويعتلي منتخب بوركينا فاسو صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه كل من الجزائر وأنجولا بنقطة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الموريتاني الترتيب بلا نقاط.
وواصل منتخب موريتانيا معاناته مع عقدة “اللا فوز” في البطولة، وذلك بعد الوصول إلى مباراته السابعة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، دون أن يحقق أي انتصارات.
تراوري يسجل من علامة الجزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #موريتانيا | #بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/eeigaanglH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024