الرياضة

منتخب أنجولا يفرض التعادل على منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1445 هـ      16 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فرض منتخب أنجولا التعادل بهدف لمثله على المنتخب الجزائري في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب “السلام” فى مدينة بواكي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء هدفا المباراة عن طريق النجم بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من عمر اللقاء ببداية تهديفية مبكرة لمحاربي الصحراء، قبل أن يتعادل مابولولو لاعب الاتحاد السكندري بهدف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

بهذا التعادل، بات للجزائر وأنجولا نقطة واحدة، في انتظار مباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا التي ستقام مساء الثلاثاء، لمعرفة متصدر المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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