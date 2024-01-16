منتخب أنجولا يفرض التعادل على منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

محمود العوضي- جدة
فرض منتخب أنجولا التعادل بهدف لمثله على المنتخب الجزائري في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب “السلام” فى مدينة بواكي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.
جاء هدفا المباراة عن طريق النجم بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من عمر اللقاء ببداية تهديفية مبكرة لمحاربي الصحراء، قبل أن يتعادل مابولولو لاعب الاتحاد السكندري بهدف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.
بغداد بونجاح يبصم على الهدف الأول للجزائر 🇩🇿#كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/t3JN6X4ZKK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024
بهذا التعادل، بات للجزائر وأنجولا نقطة واحدة، في انتظار مباراة بوركينا فاسو ضد موريتانيا التي ستقام مساء الثلاثاء، لمعرفة متصدر المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
مابولولو يسجل هدف التعديل للمنتخب الأنغولي في شباك المنتخب الجزائري#كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر_أنغولا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/CdZcOuCmGx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024