مركز “ملكية ينبع” يعزز الاستثمار

البلاد – ينبع

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني أمس، مركز الخدمات الحكومية الشامل بمدينة ينبع الصناعية، واطّلع على سير الأعمال بالمركز، والخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.

وبلغ عدد الطلبات التي أنجزها المركز منذ بداية تشغيله أكثر من 34 ألف طلب خدمة، حيث شملت أكثر من 28 ألف خدمة للأفراد، وأكثر من 6 آلاف خدمة للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية، فيما حصل مركز الخدمات الحكومية الشامل على 10 جوائز عالمية خلال العام 2023م.

ويهدف المركز إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطني مدينة ينبع الصناعية.