الإقتصاد

مركز “ملكية ينبع” يعزز الاستثمار

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1445 هـ      16 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – ينبع

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني أمس، مركز الخدمات الحكومية الشامل بمدينة ينبع الصناعية، واطّلع على سير الأعمال بالمركز، والخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.

وبلغ عدد الطلبات التي أنجزها المركز منذ بداية تشغيله أكثر من 34 ألف طلب خدمة، حيث شملت أكثر من 28 ألف خدمة للأفراد، وأكثر من 6 آلاف خدمة للمستثمرين بمدينة ينبع الصناعية، فيما حصل مركز الخدمات الحكومية الشامل على 10 جوائز عالمية خلال العام 2023م.

ويهدف المركز إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطني مدينة ينبع الصناعية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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