مجلس الضمان الصحي يحصل على شهادتي الجودة السعودية

الرياض : البلاد

حصل مجلس الضمان الصحي على شهادتي الجودة السعودية “حياك “، لمراكز خدمة المستفيدين، وذلك لمركز اتصال المجلس، ومركز ضمان العملاء.

وجاء حصول المجلس على شهادتي الجودة السعودية، الممنوحة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، إثر استيفاء المعايير المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المستفيدين وفقًا لأسس العمل المؤسسي، بما يحقق متطلبات نظم إدارة الجودة ،وذلك بتوفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع مستوى مراكز الخدمة، إضافة إلى توضيح وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات، وتطبيق معايير موحَّدة للخدمة، ورفع مستويات رضا المستفيد، ورفع معايير الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن حصول المجلس على شهادتي الجودة السعودية “حياك”، لمراكز خدمة المستفيدين، يُعدّ امتدادًا للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص بشكل دائم على رضا المستفيد من خلال قياس تجربته والعمل المستمر على تحسينها، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة رضا 94% و تحقيق نسبة 95% في مستوى الخدمة.

وأكد الجهني أن المجلس يولي المستفيدين اهتمامًا بالغًا ويعمل على تمكينهم من حصولهم على كامل حقوقهم من الحماية والرعاية الكاملتين، وذلك من أهم المعايير الأساسية التي يرتكز عليها عمل مركز اتصال المجلس ومركز ضمان العملاء الحاصلين على شهادتي الجودة السعودية “حياك” .