طريقة عمل كبسة أضلاع اللحم مع الأرز بالقرفة

وصفة كبسة أضلاع اللحم سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

للكبسة

أضلاع لحم

بصلة مقطعة

حب هيل

4 ورق غار

ملح وفلفل

للأرز

ارز بسمتي

2 عود قرفة

ملعقة صغيرة بهارات

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة سكر

2 لومي

4 حب هيل

بصلة مفرومة

سمن

مرق

طريقة العمل

ترفع مقادير اللحم علي النار ويترك حتي تمام النضج

يخرج اللحم من المرق ويصفي المرق لعمل الأرز

الأرز

في قدر يشوح البصل مع السكر والسمنة حتي يذبل

يضاف له البهارات وتقلب حتي تظهر رائحة التوابل

يضاف له مرق اللحم ويترك حتي يغلي

يضاف الأرز للمرق ويترك حتي يتشرب

ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

يقدم مع اللحم