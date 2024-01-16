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طريقة عمل كبسة أضلاع اللحم مع الأرز بالقرفة

نيفين عباسaccess_time6 / رجب / 1445 هـ      16 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كبسة أضلاع اللحم سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

للكبسة
أضلاع لحم
بصلة مقطعة
حب هيل
4 ورق غار
ملح وفلفل

للأرز
ارز بسمتي
2 عود قرفة
ملعقة صغيرة بهارات
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة سكر
2 لومي
4 حب هيل
بصلة مفرومة
سمن
مرق

طريقة العمل
ترفع مقادير اللحم علي النار ويترك حتي تمام النضج
يخرج اللحم من المرق ويصفي المرق لعمل الأرز

الأرز
في قدر يشوح البصل مع السكر والسمنة حتي يذبل
يضاف له البهارات وتقلب حتي تظهر رائحة التوابل
يضاف له مرق اللحم ويترك حتي يغلي
يضاف الأرز للمرق ويترك حتي يتشرب
ثم ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
يقدم مع اللحم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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