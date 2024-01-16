طريقة عمل بسكويت حلوى النشا

وصفة بسكويت ناعم

المقادير اللازمة

125 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

70 جرام سكر ناعم ( 1/2 كوب )

70 جرام دقيق ( 1/2 كوب )

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

4 جرام بيكينج بودر ( 1/4 ملعقة صغيرة )

190 جرام نشا ( تقريبا 1 و 1/4 كوب )

مربي وجوز هند للحشو والتزيين

طريقة العمل

تخفق الزبدة والسكر والملح والفانيليا حتي يصبح خليط كريمي

نضع البيض ويخفق جيداً

ثم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب باليد دون الإفراط في العجن حتي نحصل علي عجينة طرية

نقوم بإحضار قوالب بالشكل المرغوب مرشوشة بالدقيق

ثم توضع قطعة من العجين بها وتفرد

تنزع من القالب ثم ترص في صينية بها ورق خبز

تخبز في فرن مسخن مسبقاً 170 درجة لمدة 25 – 30 دقيقة أو حتي تمام النضج

يخرج من الفرن ويترك ليبرد

ثم يحشي بالمربي ونغلق بقطعة أخري من البسكويت

ثم تغمس الأطراف في المربي ثم جوز الهند ويقدم