رالي داكار السعودية 2024.. سيباستيان لوب يحسم الفوز بالمرحلة التاسعة.. والعطية ينحسب

هاني البشر- الرياض
سجّل الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “برودرايف” الزمن الأسرع في مرحلة اليوم، محققاً الفوز رقم 27 له في مسيرته في رالي داكار والرابع له هذا العام.
وحسم لوب صدارة المرحلة بفارق 4 دقائق و14 ثانية أمام الأسباني كارلوس ساينز سائق فريق “برودرايف”، فيما حل الفرنسي ماثيو سيرادوري سائق فريق “سينشري” في المركز الثالث بفارق 4 دقائق و43 ثانية، وجاء البلجيكي غيوم دي ميفيوس في المركز الرابع، أمام القيرغستاني دينيس كروتوف في المركز الخامس.
وأنهي الفرنسي ستيفان بيترهانسيل المرحلة في المركز السادس والبرازيلي لوكاس مورايس في المركز السابع، والسويدي ماتياس إكستروم في المركز الثامن.
وبهذه النتائج، قلص لوب تأخره في الترتيب العام مع كارلوس ساينز بحوالي 4 دقائق، إذ يظل الماتادور الإسباني متصدراً للترتيب العام بفارق 20 دقيقة و33 ثانية عن غريمه الفرنسي، فيما حافظ البرازيلي مورايس على مركزه الثالث بفارق ساعة و12 دقيقة أمام غيوم دي ميفيوس في المركز الرابع، وغينيل دي فيلييه في المركز الخامس وماثيو سيرادوري في المركز السادس.
وخرج حامل اللقب القطري ناصر العطية من المرحلة الخاصة التاسعة بعد اجتيازه مسافة قصيرة منها، حيث عادَ إلى الطريق العام، وذلك بسبب مشكلةٍ ميكانيكية في سيارته “برودرايف”، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وتبقى أمامه فرصة واحدة فقط للعودة إلى الرالي؛ من أجل تسجيل النِّقَاط في بُطولة العالم للراليات الصحراوية “دبليو 2 آر سي”.
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