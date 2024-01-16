د. الربيعة التقى السفير التمياط ..مساعدات سعودية متواصلة للدول

البلاد – الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط ، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

ونوّه السفير فايز التمياط بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.

من جهة ثانية، يواصل المركز مساعداته الإنسانية والإغاثية للدول، وفي هذا السياق، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 192 مستفيدًا. وفي السنغال، قام المركز بتسليم مساعدات طبية لوزارة الصحة السنغالية لمكافحة وباء الملاريا والوقايه منه، التي ستسهم -بإذن الله- في دعم القطاع الصحي والحد من الوفيات هناك.

حضر التسليم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومدير مكتب وزيرة الصحة السنغالية سيرين إمباي، وعدد من المسؤولين، وممثل من المركز.

وقدمت وزارة الصحة السنغالية شكرها الوافر لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما قُدم من مساعدات إغاثية وإنسانية للسنغال.