برئاسة وزير الخارجية.. وفد المملكة يناقش في “دافوس” استكشاف الفرص ودعم التكامل

دافوس – الرياض – واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة دافوس السويسرية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024م، خلال الفترة م 15 – 19 يناير الحالي وسيناقش الوفد السعودي، خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.

وسيسلّط الوفد الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك. وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- ماضية في دورها كقائد دولي فاعل ومبادر لإيجاد حلول عالمية وابتكارية، لخدمة البشرية وبناء مستقبل مترابط ومبتكر في مجالات عدة يأتي على رأسها: الصحة العامة والاستدامة والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل، وذلك بما يتواءم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنت عنها المملكة.

وقال السواحه في تصريح تحضيرًا لمشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية: إن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد “أيده الله” تمثل أعظم قصة تحول على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مستشهداً بالتحول الذي صنعته الرؤية على مستوى الاقتصاد الرقمي الذي قاد المملكة لتكون اليوم المركز المحوري للتقنية والابتكار في المنطقة كأكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار، وأكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، مع نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع الذي يصل اليوم إلى 35 %، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون. وأكد معاليه أن المملكة هي القلب الاستثماري النابض لازدهار ونمو المنطقة، وقال: إن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في العام 2023م وضعت المملكة على قمة الهرم كأكبر دولة بالمنطقة تحصل على استثمارات متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار ولتستحوذ بذلك على أكثر من نصف الاستثمارات التي تم تحقيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن مشاركة وفد المملكة هي بمثابة منصة لإبراز جهود المملكة ونماذج الأعمال المبتكرة في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك نحو التكامل الاقتصادي الشامل، وذلك من خلال الاستثمار في الاقتصاديات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل عالمي رقمي مزدهر للجميع.