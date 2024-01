بايرن ميونيخ “يقطع” الطريق على ليفربول ومانشستر سيتي

أوضح المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كريستوف فروند، أن الإدارة تعمل على تجديد عقد نجم الفريق ليروي ساني لحمايته من رغبات أندية الدوري الإنجليزي.

من المعلوم أن كل من ليفربول ومانشستر سيتي يهدفان للتعاقد مع اللاعب الألماني، خاصة الفريق السماوي الذي لعب له ساني 5 مواسم متتالية بين 2016 و2020.



وقال فروند: “هناك محادثات بشأن تجديد عقد ساني، نحن سعداء به، أنا متأكد أنه سيبقى معنا في بايرن ميونيخ لفترة أطول، إنه يقضي أفضل موسم له مع الفريق”.

ويقضي ساني (28 عامًا) موسمًا طيبًا للغاية مع الفريق البافاري، حيث تمكّن من تسجيل 9 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة من إجمالي 25 مباراة في كل البطولات.



يخطط مانشستر سيتي لاستعادة ساني لتعويض رحيل الجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي السعودي الصيف الماضي، فيما يريد ليفربول اتخاذ خطوة استباقية لتأمين مركز الجناح الأيمن، في ظل رغبة أندية دوري روشن السعودي في التعاقد مع المصري محمد صلاح.

Leroy Sané is the ONLY PLAYER IN EUROPE’S TOP SEVEN to provide 10+ league assists so far this season 🎯 pic.twitter.com/qjD6TLcREK

— OneFootball (@OneFootball) January 12, 2024