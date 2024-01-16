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الأخضر السعودي يقلب الطاولة على نظيره العماني في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1445 هـ      16 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح الأخضر السعودي في قلب الطاولة على المنتخب العماني، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب خليفة الدولي  بالدوحة، في إطار منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، التي تحتضنها قطر حتى العاشر من فبراير المقبل.

تقدم المنتخب العماني من ركلة جزاء في الدقيقة (14) سددها لاعبه صلاح اليحيائي. وفي الشوط الثاني أدرك المتألق عبدالرحمن غريب هدف التعادل للمنتخب السعودي، في الدقيقة (78)، ثم سجل علي البليهي هدف الفوز في الدقيقة (90+6).

بتلك النتيجة يتصدر المنتخب التايلاندي المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب السعودي بالرصيد نفسه، ثم يأتي المنتخب العماني ثالثًا، فمنتخب قيرغيزستان رابعًا.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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