الأخضر السعودي يقلب الطاولة على نظيره العماني في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
نجح الأخضر السعودي في قلب الطاولة على المنتخب العماني، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في إطار منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، التي تحتضنها قطر حتى العاشر من فبراير المقبل.
تقدم المنتخب العماني من ركلة جزاء في الدقيقة (14) سددها لاعبه صلاح اليحيائي. وفي الشوط الثاني أدرك المتألق عبدالرحمن غريب هدف التعادل للمنتخب السعودي، في الدقيقة (78)، ثم سجل علي البليهي هدف الفوز في الدقيقة (90+6).
بتلك النتيجة يتصدر المنتخب التايلاندي المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب السعودي بالرصيد نفسه، ثم يأتي المنتخب العماني ثالثًا، فمنتخب قيرغيزستان رابعًا.
بعد العودة إلى تقنية الفيديو، منتخب عمان يحصل على ركلة جزاء ويترجمها صلاح اليحيائي إلى داخل الشباك السعودية#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/VAnuezTszP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
عبد الرحمن غريب يعادل الكفة من مجهود فردي رائع #كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/tUq9CEUNUY
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024
البليهي يعطي الأفضلية للمنتخب السعودي في الثواني الأخيرة #كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/iZjrIZcsDI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024