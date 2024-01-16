الأخضر السعودي يقلب الطاولة على نظيره العماني في كأس آسيا

بعد العودة إلى تقنية الفيديو، منتخب عمان يحصل على ركلة جزاء ويترجمها صلاح اليحيائي إلى داخل الشباك السعودية#كأس_آسيا2023 | #كأس_اسيا | #السعوديه_عمان#AsianCup2023 | #Asiancup | #Qatar2023 pic.twitter.com/VAnuezTszP

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2024