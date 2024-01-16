استقبل الوكيلة المساعدة للشؤون التنموية..أمير القصيم يوكد على أهمية مؤشرات المرصد الحضري

بريدة- واس

أكد صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية مؤشرات المرصد الحضري لمنطقة القصيم؛ كونها تعطي نتائج دقيقة لمتخذي القرار لمواصلة العمل التنموي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، رئيسة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي؛ حيث اطلع سموه على نتائج المسح الخاص بمؤشرات مشاركة المرأة بالتنمية، ضمن جهود المرصد الحضري بعد عمل المسوحات الميدانية المتخصصة، التي بلغ عددها سبعة مسوحات تشمل جميع الجوانب التنموية.

وأشار سموه إلى أن المسوح الميدانية أحد أهم آليات تشخيص المجتمع؛ بهدف الحصول على بيانات دقيقة وواقعية؛ للوصول إلى التطلعات المأمولة وتحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وتمكين المرأة في الجوانب التنموية؛ حرصًا على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الاستقبال، سلّم سموه ملف المرصد الحضري بمنطقة القصيم لفريق المرصد الوطني للمرأة؛ لبدء قياس مؤشرات مشاركة المرأة بالتنمية. كما استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه، الدكتورة فاطمة الفريحي، بمناسبة صدور القرار بتكليفها وكيلة مساعدة للشؤون التنموية بإمارة المنطقة. ورحَّب سموه بالفريحي بهذه المناسبة، متمنيًا لها التوفيق في أداء مهام عملها بديوان الإمارة، لدعم البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل برنامج تمكين المرأة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030. من جانبها، أعربت الوكيلة المساعدة للشؤون التنموية بإمارة منطقة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي، عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة والاستنارة بتوجيهات سموه، وسمو نائبه؛ لما فيه خدمة للوطن، سائلة المولى- عز وجل- أن يعينها على أداء المهمة بما يرضي الله- سبحانه وتعالى- وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله.