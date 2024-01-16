أمير الباحة يواصل زياراته لمحافظات المنطقة..تدشين مشروعات تنموية ومبادرات مجتمعية بمحافظة القرى

البلاد – الباحة

واصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود عبد العزيز أمير منطقة الباحة، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة؛ حيث قام أمس بزيارة لمحافظة القرى، التقى خلالها بالمواطنين واطلع على سير العمل، ودشن وافتتح عددًا من المبادرات المجتمعية والمشروعات التنموية في المحافظة.

‏والتقى سموه خلال الزيارة بمشايخ القبائل وأهالي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية. وألقى محافظ القرى عبدالله الدامر كلمة ثمن فيها لسمو أمير منطقة الباحة هذه الزيارة التفقدية؛ لتلمس احتياجات المواطنين والوقوف على سير العمل. ‏بعد ذلك، استقبل سموه جمعًا من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا بدراستها وسرعة إنجازها، كما افتتح عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة، ثم شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ومراحل إنجازها، كما اطلع على مشروع مدينة البن التنموية في مركز معشوقة، ودشن سموه عددًا من المبادرات المجتمعية، تضمنت مبادرة القرى الخضراء، ومبادرة مسيرة عطاء.

وقام سمو أمير منطقة الباحة بزيارة لمنزل شيخ قبيلتي بني عدوان وبني حرير سعيد بن جمعان السبيحي، كما التقى عددًا من أهالي قبيلتي بني عدوان وبني حرير، الذين ثمنوا لسموه هذه الزيارة.