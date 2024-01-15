20 ألف خرّيج وخريجة من «البورد»..«التخصصات الصحية».. إنجازات نوعية لتنمية القدرات السعودية

البلاد – الرياض

أنجزت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرات ومشاريع أسهمت في تطوير الأداء المهني الصحي، وتعزيز تنمية القدرات، وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العلمي السليم للتخصصات الصحية، وبما يحقق مستهدفات برنامج التحول الصحي وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وشهد العام 2023م، توسعًا في مقاعد التخصصات المستهدفة بالتوطين “شهادة البورد السعودي” بنسبة 37 %، وأيضًا التوسع بما يقارب 50 % في 21 تخصصًا رئيسًا، والتوسع في اعتماد برامج البورد السعودي إقليميًا، حيث دفعت الهيئة أكبر دفعة خريجين في تاريخها ليصل عددهم إلى 20 ألف خرّيج وخريجة من برامج الدراسات العليا “شهادة البورد السعودي” تنوعت مجالاتهم في أكثر من 180 تخصصًا صحيًا، وتلقوا التدريب في أكثر من 730 مركزًا تدريبيًا معتمدًا لدى الهيئة.

ونفَّذت الأكاديمية الصحية 9 برامج تدريبية في تخصصات صحية مختلفة احتضنت أكثر من 6500 متدربٍ تلقوا التدريب في 165 مركزًا تدريبيًا معتمدًا، ودفعت بـ 4700 خريجٍ وخريجة من أبناء الوطن لسوق العمل بالتعاون مع 56 شريك توظيفٍ، كما حققت نسب رضا المتقدمين عن التجربة 88 %، و90 % لشركاء التوظيف عن جودة خريجي الأكاديمية.

كما أطلقت أكاديمية القيادة 6 مشاريع لتطوير القيادات في المجال الصحي، مع تقديم 78 نشاطًا تدريبيًا في القيادة الصحية و270 جلسة توجيه قيادي، دربت خلالها 1038 متدربًا، وحققت نسبة رضا المستفيدين من برامج الأكاديمية 4.4 من 5.

الربط الرقمي

وعلى صعيد التقنيات الحديثة، أطلقت الهيئة منصة “HPX” لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصنيف والتسجيل والتدريب، وفعّلت الربط الرقمي مع الجهات الصحية وتقليل مدة إعادة التسجيل من 5 أيام إلى 30 ثانية، مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تسجيل الممارسين الصحيين بدقة تتجاوز 90 %، إضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للممارس، والحصول على المركز الخامس لأفضل الجهات الحكومية الصحية نضجاً في التحول الرقمي بنسبة 84 %.

وفي جانب “البحث والابتكار” وقعت الهيئة اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــة المحتـوى المحلـي وفايـزر السـعودية لإنشــاء منصــة “رائــد” لإدارة وتــسهيل المــنح البحثــية، وأطلقت برنامــج الباحــث الإكلينيكي لتمكيــن ودعــم الباحثيــن مــن الممارسين الصحيين، وأقرت أول برنامــج للتدريــب فــي التصنيــع الحيــوي بالتعــاون مع جامــعة الملك عبدالعزيز وتخريج أول دفــعة، إلى جانب تنفيذ 42 تقريــرًا بحثيــًا شاملًا؛ يوفــر أُسســًا علميــة وتحليلات معياريــة في الممارسة الصحــية.