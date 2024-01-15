ورش عمل عربية عن التشغيل والصيانة

البلاد – الرياض

في إطار أعمال المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والذي سيعقد خلال الفترة من 28 يناير الى 30 يناير الحالي، في القاهرة، تقام 18 ورشة عمل يشارك فيها خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم، وذلك بمبادرة من المجلس العربي للتشغيل والصيانة، وبرعاية ومشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتهدف ورش العمل إلى التعرف على أحدث المعايير الدولية الفعّالة، والمنهجيات المطبّقة في مجالات التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق، واستعراض الحالات الدراسية والخبرات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى اكتشاف الطرق الحديثة والفعالة للتغلُّب على المشاكل بالتركيز على تأثير التحوّل الرقمي على المنشآت والمعدّات والأنظمة، ودور الذكاء الاصطناعي في مستقبل التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق.

وتشمل الورش مجموعة متنوعة من المواضيع والإختصاصات المختلفة التي تغطي محاور المؤتمر، كصيانة الطرق وأنظمة النقل، وصيانة المباني وإدارة المرافق، وأنظمة الاتصالات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى ورش عمل حول الهندسة الطبية والإكلينيكية، وورش عمل حول صيانة المنظومات الكهربائية.