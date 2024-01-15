نظارة ذكية تعزز الانتباه

نيويورك- وكالات

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، المقام في لاس فيغاس، ظهور العديد من الأجهزة القابلة للارتداء، وكان من أبرزها نظارة ذكية تُعرض لأول مرة كجهاز لتتبع وظائف المخ.

وتحمل النظارة الجديدة اسم “MindLink Air”، وهي عبارة عن زوج من النظارات التي تعمل على تحسين انتباه المستخدم طوال اليوم، وزيادة الوقت الذي يقضيه في حالة من التركيز الشديد أثناء العمل.

وتعتقد الشركة المنتجة أن جهازها الجديد، الذي تبلغ تكلفته 600 دولار، يمكنه أيضًا اكتشاف التغييرات الطفيفة في حركة العين خلال أشهر فقط من الاستخدام، ما يساعد على اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض الدماغ.