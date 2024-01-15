الأخيره

نظارة ذكية تعزز الانتباه

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1445 هـ      15 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

نيويورك- وكالات

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، المقام في لاس فيغاس، ظهور العديد من الأجهزة القابلة للارتداء، وكان من أبرزها نظارة ذكية تُعرض لأول مرة كجهاز لتتبع وظائف المخ.

وتحمل النظارة الجديدة اسم “MindLink Air”، وهي عبارة عن زوج من النظارات التي تعمل على تحسين انتباه المستخدم طوال اليوم، وزيادة الوقت الذي يقضيه في حالة من التركيز الشديد أثناء العمل.

وتعتقد الشركة المنتجة أن جهازها الجديد، الذي تبلغ تكلفته 600 دولار، يمكنه أيضًا اكتشاف التغييرات الطفيفة في حركة العين خلال أشهر فقط من الاستخدام، ما يساعد على اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض الدماغ.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *