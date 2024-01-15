نجوم مميزون يغيبون عن المونديال الأفريقي

البلاد- جدة

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في ساحل العاج غياب كتيبة من المهاجمين؛ لأسباب فنية أو أخرى مرتبطة بالإصابة، فمن المهاجم النيجيري المتألق فيكتور بونيفايس إلى المهاجم الكاميروني المخضرم إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، مرورًا بالجناح العاجي ويلفريد زاها. في السطور التالية نرصد أبرز الغيابات عن النسخة 34 من البطولة الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج حتى11 فبراير المقبل.

– بونيفايس

أصيب مهاجم باير ليفركوزن الألماني، الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس خلال استعدادات “النسور الممتازة” للبطولة.

ويعد غياب المهاجم الشاب (23 عامًا) الذي سجّل 10 أهداف في 16 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم ضربة معنوية قوية لبلاده، وربما سيعوض تواجد مهاجم نابولي فيكتور أوسيمهن، أفضل لاعب في أفريقيا 2023، غيابه بلا شك.

كما يغيب زميله لاعب وسط ليستر سيتي الإنكليزي ويلفريد نديدي (27 عامًا) عن البطولة بسبب الاصابة.

– تشوبو موتينغ

استبعد المدير الفني للكاميرون ريغوبير سونغ مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ من المشاركة في البطولة؛ لأسباب فنية. وقد سجل المخضرم تشوبو موتينغ (34 عامًا) 20 هدفًا لـ”الأسود غير المروضة” خلال 73 مباراة.

– زاها

استبعد المدرب الفرنسي للمنتخب العاجي، جان-لوي غاسيه مهاجم غلطة سراي التركي ويلفريد زاها لأسباب فنية.

وقد خاض زاها، جناح كريستال بالاس الإنجليزي السابق 31 مباراة بقميص ساحل العاج؛ حيث سجل 5 أهداف.

وسقط زاها من حسابات غاسيه الذي ضم 10 لاعبين للهجوم، يتقدمهم سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، وسيمون أدينغرا (برايتون الإنكليزي)، وكريم كوناتيه (سالزبورغ النمسوي).

كما استبعد غاسيه مدافع بشيكتاش التركي إريك بايي لأسباب فنية أيضًا.

– بوخلال

يغيب مهاجم تولوز الفرنسي المغربي زكريا بوخلال (23 عامًا) عن البطولة؛ بسبب الإصابة. ورغم صغر سنه، خاض بوخلال 20 مباراة بقميص “أسود الأطلس” مسجلًا ثلاثة أهداف، من بينهم هدف أمام بلجيكا خلال كأس العالم 2022.

– المجبري

سيكون لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري أبرز الغائبين عن صفوف منتخب تونس، وذلك بطلب من اللاعب نفسه- بحسب مدرب المنتخب جلال قادري. ولم يخض المجبري سوى 9 مباريات في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد عودته من إعارة مع برمنغهام.

وخاض حنبعل (20 عامًا) 27 مباراة دولية مدافعًا عن ألوان تونس.

– فوستر

أعلن المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس استبعاده المهاجم الواعد لبيرنلي الإنجليزي لايل فوستر. واستمع بروس لنصيحة مواطنه فنسان كومباني مدرب بيرنلي بعدم توجيه الدعوة الى فوستر بعد معاناته من مشاكل ذهنية.