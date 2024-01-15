مجمع الملك سلمان العالمي اختتم مشاركته في«خدمات الحج»

البلاد – الرياض

اختتم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيّة مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض: (خدمات الحج والعمرة 2024م)، وأسهم خلالها في حلقته النقاشيّة: (المعاجم الرقميّة: معجم الحاج والمعتمر)، قدمها مدير إدارة البيانات اللُّغويَّة، الدكتور عبد الرحمن العصيمي، وتناولت حلقة النقاش خمسة محاور رئيسة، وهي: نبذة عن المعاجم، والمعاجم الرقميّة وضرورة العصر، ومعجم الرياض، ومعجم الحاج والمعتمر، والفرص الممكنة للترجمة والتأليف في هذا المجال.

واستعرض جناح المجمع المنتجاتِ المتنوعة، التي يقدّمها للزّوار الذين توافدوا عليه منذ اليوم الأول للمؤتمر من داخل المملكة العربيّة السعوديّة وخارجها، ومن بينهم شخصيّات دبلوماسيّة، ومختصّون باللُّغة العربيّة حرصوا على زيارته، والاطلاع على مبادراته وبرامجه الهادفة إلى تعزيز مكانة اللُّغة العربيّة محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا، وإبراز قيمتها المعبّرة عن العمق اللُّغوي للثّقافة العربيّة والإسلاميّة.