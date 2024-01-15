مانشيني: “سلمان والغنام والعقيدي” رفضوا الانضمام.. وأثق في لاعبي الأخضر

البلاد- جدة
أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، على جاهزية لاعبي الأخضر لمواجهة المنتخب العماني في أولى مبارياته ببطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “مستعدون جيداً لمنتخب عمان، ودائماً أول مباراة تكون أكثر أهمية وصعوبة”.
وفجر مانشيني مفاجأة بخصوص استبعاد الثلاثي ” سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي”من صفوف المنتخب، وقال في إجابته على سؤال بخصوص الثلاثي: ” كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا”.
وأوضح مانشيني أن سلمان الفرج قال: لا أريد لعب المباريات الودية، وسلطان ونواف طلبا اللعب أساسيين.
وأضاف: ” سلطان قال سألعب إذا انضممت للمعسكر، ونواف العقيدي جاء بالفعل، لكن قال: إذا لم ألعب لا أريد البقاء، لا أحد يعلم من سيكون في القائمة، أريد أن يلعب معي فقط اللاعبون الذين يريدون أن يقاتلوا من أجل بلدهم”.
وواصل: “مشكلتنا أننا لدينا عديد من اللاعبين لم يلعبوا مباريات دولية، لكن أعددنا أنفسنا جيداً في الفترة الماضية، ولدينا لاعبون مميزون وأثق أنهم سيقاتلون من أجل بلدهم”.