لقب “مهد” الدولية بين يوفنتوس ورويال

الرياض – هاني البشر
خطف فريقي يوفنتوس الإيطالي، ورويال أنتويرب البلجيكي صدارتي المجموعة الأولى والثانية في بطولة “مهد” الدولية والتي تحتضنها ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” الرديفة في جدة وتختتم الخميس.
وتلعب يوم الأربعاء والخميس مباريات تحديد المراكز الثمانية في البطولة، وإقامة المباراة النهائية بين الفريق الإيطالي والفريق البلجيكي.
ونجح يوفنتوس في اليوم الثالث من البطولة في التغلب على كاشيوا ريسول الياباني 4/1، وتحقيق العلامة الكاملة (9 نقاط) والمركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني للفريق الياباني (6 نقاط)، وحصل فريق أكاديمية مهد الرياضية على المركز الثالث (3 نقاط) بعد فوزه 1/0 على تونتي الهولندي متذيل المجموعة وبدون أي نقطة.
وفي المجموعة الثانية، حل رويال أنتويرب البلجيكي في رأس المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه فريق اكاديمية أترام دي فيسير الغاني 2/0، فيما حل ثانيا سلافيا براغ التشيكي (5 نقاط) حيث تعادل 3/3 مع بي إس في آيندهوفن الهولندي.
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