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في كأس أمم أفريقيا.. ” قروش” الرأس الأخضر تلتهم نجوم غانا السوداء

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1445 هـ      15 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب منتخب جزر الرأس الأخضر الملقب بـ” القروش الزرقاء” على نظيره  الغاني ” النجوم السوداء، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة العاجية أبيدجان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج.

سجل هدفي الرأس الأخضر  جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، وجاري روديجيز في الدقيقة 90+2، فيما أحرز هدف غانا ألكساندر دجكيو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

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بهذه النتيجة، يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا مصر وموزمبيق برصيد نقطة واحدة، ثم المنتخب الغاني بلا رصيد.

وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب غانا مع المنتخب المصري يوم الخميس المقبل، فيما سيواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره الموزمبيقي يوم الجمعة المقبل.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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