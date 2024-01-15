في كأس أمم أفريقيا.. ” قروش” الرأس الأخضر تلتهم نجوم غانا السوداء

محمود العوضي- جدة
تغلب منتخب جزر الرأس الأخضر الملقب بـ” القروش الزرقاء” على نظيره الغاني ” النجوم السوداء، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة العاجية أبيدجان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج.
سجل هدفي الرأس الأخضر جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، وجاري روديجيز في الدقيقة 90+2، فيما أحرز هدف غانا ألكساندر دجكيو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
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بهذه النتيجة، يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا مصر وموزمبيق برصيد نقطة واحدة، ثم المنتخب الغاني بلا رصيد.
وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب غانا مع المنتخب المصري يوم الخميس المقبل، فيما سيواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره الموزمبيقي يوم الجمعة المقبل.
جاميرو يفتتح التسجيل لمنتخب الرأس الأخضر في شباك غانا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/TdvgAfUb7z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
غانا تعادل النتيجة من رأسية لا تصد #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/RGOM0O1st6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الرأس الأخضر يحرز هدف التقدم في الثواني الأخيرة #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/pxLWbU21jZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024