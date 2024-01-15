في كأس آسيا 2023.. اليابان تضرب فيتنام برباعية.. والإمارات تهزم هونج كونج بثلاثية

محمود العوضي- جدة

استهلّ المنتخب الياباني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تستضيفها قطر، بالفوز على منتخب فيتنام 2/4، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الاثنين، حيث تلتقي إندونيسيا مع العراق على ستاد أحمد بن علي.

تقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ11، وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.

وفي الدقيقة الـ33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكايتو ناكامورا في الدقيقة 54+4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف آياسي يويدا في الدقيقة الـ85؛ ليحصد المنتخب الياباني أول 3 نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.



ولحساب المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب الإماراتي على نظيره هونج كونج 1/3.

افتتح عادل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. وعادل كوان النتيجة لمنتخب هونج كونج في الدقيقة 49، وأدرك سلطان التقدم السريع للإمارات في الدقيقة 53 عن طريق زايد سلطان.

فيما أحرز الغساني الهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 96؛ ليحصد منتخب الإمارات على أول 3 نقاط.