الرياضة

في كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تعبر البحرين بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1445 هـ      15 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين اليوم الاثنين على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن وماليزيا.

سجل أهداف كوريا الجنوبية، هوانغ إن بيوم في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ولي كانغ إن في الدقيقتين 56 و69، فيما أحرز  عبدالله الحشاش للبحرين في الدقيقة 51.

وانفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا، لحين التعرف على نتيجة المباراة الثانية، التي تجمع الأردن وماليزيا اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتبر انتصار منتخب كوريا الجنوبية اليوم هو الرابع توالياً والسادس بشكلٍ عام خلال مبارياته الافتتاحية في كأس آسيا خلال مشاركته الـ15، حيث خسر مرة واحدة فقط في نسخة 1964م أمام الهند، وتعادل في 8 مواجهات.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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