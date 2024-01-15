في كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تعبر البحرين بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين اليوم الاثنين على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا منتخبي الأردن وماليزيا.
سجل أهداف كوريا الجنوبية، هوانغ إن بيوم في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ولي كانغ إن في الدقيقتين 56 و69، فيما أحرز عبدالله الحشاش للبحرين في الدقيقة 51.
وانفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا، لحين التعرف على نتيجة المباراة الثانية، التي تجمع الأردن وماليزيا اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويعتبر انتصار منتخب كوريا الجنوبية اليوم هو الرابع توالياً والسادس بشكلٍ عام خلال مبارياته الافتتاحية في كأس آسيا خلال مشاركته الـ15، حيث خسر مرة واحدة فقط في نسخة 1964م أمام الهند، وتعادل في 8 مواجهات.
📹 ملخص مباراة كوريا الجنوبية والبحرين (3-1) | كوريا الجنوبية تتجاوز البحرين في الجولة الأولى #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية_البحرين pic.twitter.com/0fWnPTDoAt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 15, 2024