الرياضة فهد بن جلوي يلتقي بسفير الرياضة الفرنسي

الرياض – هاني البشر

التقى سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي ظهر اليوم في مقر اللجنة سعادة سفير الرياضة بجمهورية فرنسا السيد سامويل ديركويت في مقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. شهد اللقاء مناقشة عدد من المشاريع المشتركة بين الحركة الأولمبية والبارالمبية في المملكة والقطاع الرياضي في جمهورية فرنسا، لا سيما في ظل استضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية صيف هذا العام. حضر اللقاء كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة دليِل بنت نهار الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لآسياد الرياض ٢٠٣٤، وملحق التعاون بالسفارة السيدة عايدة مجدوبي، والمستشار الثقافي السيدة كاثرينا توماس، وسعادة الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الأستاذة البتول باروم وسعادة مستشار سمو رئيس اللجنة جميل فاييه ومدير التسويق والاتصال المؤسسي عبدالعزيز البقوص والمدير التنفيذي لبرنامج رياضيي النخبة مات فافير وعبدالعزيز الحميدان، ممثل إدارة التعاون الدولي بوزارة الرياضة.